Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр по инвестициям и развитию Женис КАСЫМБЕК на заседании правительства рассказал о реализации госпрограммы «Нұрлы жер». - Лидирующие позиции по вводу жилья занимают города Астана и Алматы . Однако надо отметить, значительный рост темпа ввода жилья в Западно-Казахстанской области на 42,4%, Южно-Казахстанской - 36,2%, Костанайской - 35,9% и Павлодарской областях - 31,2%, - сообщил Женис КАСЫМБЕК. Также министр заявил, что в Казахстане в 2017 году сданы в эксплуатацию 11,2 млн. м² жилья, что выше прошлогоднего уровня на 6,2%. Всего было построено 100,8 тысяч жилищ и за счет госинвестиций введено в эксплуатацию 25 тысяч квартир. - По направлению «строительство арендного жилья без выкупа для социально уязвимых слоев населения» ежегодно из республиканского бюджета выделяются 25 млрд тенге, которые равномерно распределяются между регионами. В рамках данного направления в регионах в 2017 году начато строительство 5391 квартиры арендного жилья без выкупа, из них обеспечен ввод 2620 квартир. В текущем году по данному направлению программы планируется построить 184,5 тысяч м², - рассказал Женис КАСЫМБЕК.