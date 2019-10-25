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Социум

ЗКО вошла в список беднейших регионов Казахстана

Всемирный банк исследовал уровень бедности в Казахстане. В зоне риска оказались Жамбылская, Кызылординская и Западно-Казахстанская области, сообщает informburo.kz. Всемирный банк провёл исследование уровня бедности в странах Центральной Азии. Эксперты отметили, что доля людей, живущих за чертой бедности, снижается, но темпы прогресса по всему региону замедляются. Раньше граждане выходили из категории бедных быстрее. Сейчас доходы населения растут медленнее. По оценкам Всемирного банка у Казахстана самый низкий уровень бедности в регионе. - Самые высокие показатели бедности в регионе сконцентри
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ЗКО вошла в список беднейших регионов Казахстана
Всемирный банк исследовал уровень бедности в Казахстане. В зоне риска оказались Жамбылская, Кызылординская и Западно-Казахстанская области, сообщает informburo.kz.
Всемирный банк провёл исследование уровня бедности в странах Центральной Азии. Эксперты отметили, что доля людей, живущих за чертой бедности, снижается, но темпы прогресса по всему региону замедляются. Раньше граждане выходили из категории бедных быстрее. Сейчас доходы населения растут медленнее. По оценкам Всемирного банка у Казахстана самый низкий уровень бедности в регионе. - Самые высокие показатели бедности в регионе сконцентрированы в сельских и отдалённых районах Кыргызстана и Таджикистана и в меньшей степени в Узбекистане. В Казахстане самый низкий уровень бедности в Центральной Азии, но страна так и не смогла достичь уровня бедности ниже того, что был достигнут в 2013 году (5,8%). С тех пор уровень бедности в Казахстане остаётся выше 6%, – сообщил экономист Всемирного банка, регионального офиса по Центральной Азии Уильям Зейтц. Уровень бедности начал расти с 2014 года и до сих пор не достиг уровня 2013-го. Это связано в первую очередь с низким уровнем экономического роста, отчасти из-за снижения цен на нефть. Ситуация немного улучшилась в 2017 году. По прогнозам экономистов 2019 год завершится с уровнем бедности в 6,8%. Уровень бедности в Казахстане по годам: 2013 – 5.8%; 2014 – 6.6%; 2015 – 8%; 2016 – 12%; 2017 – 8.5%; 2018 – 7.6%; 2019 (прогнозы) – 6.8% Всемирный банк назвал регионы с самой большой долей людей, живущих за чертой бедности. - Самый высокий показатель был в Жамбылской области, за которой следуют Кызылординская, а затем Западно-Казахстанская. Однако, если брать список регионов, в которых проживает наибольшее количество бедных людей, то список будет состоять из Туркестанской области (из-за большого количества населения и более высокого уровня бедности), за которой следуют Жамбылская и Карагандинская области, – сказал Уильям Зейтц. Такие семьи как правило проживают в сельской местности, у них много детей, безработных родственников и низкий уровень образования. Выходит, что большая доля детей проживает за чертой бедности. Риск оказаться в их списке и у населения, занятого в сельском хозяйстве. Эксперт перечислил основные причины, которые приводят к бедности в Казахстане: экономические спады, когда идёт сокращение рабочих мест и зарплаты; серьёзные потрясения, с которыми семья не может справиться, например, проблемы со здоровьем; безработица, потеря работы, низкий уровень зарплат. - Правительственные программы призваны обеспечить поддержку в таких обстоятельствах, но они не всегда полностью компенсируют риск попадания в бедность, – отметил Уильям Зейтц. В Казахстане уровень прожиточного минимума составляет 31 982 тенге. Граждане, доход которых ниже этой суммы на каждого члена семьи, относятся к тем, кто живёт за чертой бедности. Таких во втором квартале 2019 года насчитывалось 772 600 человек или 4,2% от численности населения. По методу Всемирного банка, который берёт в расчёт 5,5 долларов на человека в день, в Казахстане насчитывают около 1,541 млн человек, которые живут за чертой бедности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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