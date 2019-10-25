ЗКО вошла в список беднейших регионов Казахстана

Всемирный банк исследовал уровень бедности в Казахстане. В зоне риска оказались Жамбылская, Кызылординская и Западно-Казахстанская области, сообщает informburo.kz. Всемирный банк провёл исследование уровня бедности в странах Центральной Азии. Эксперты отметили, что доля людей, живущих за чертой бедности, снижается, но темпы прогресса по всему региону замедляются. Раньше граждане выходили из категории бедных быстрее. Сейчас доходы населения растут медленнее. По оценкам Всемирного банка у Казахстана самый низкий уровень бедности в регионе. - Самые высокие показатели бедности в регионе сконцентри