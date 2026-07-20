ЗКО вошла в тройку худших регионов Казахстана по доступности мобильного интернета

Доступность мобильного интернета в регионах Казахстана остается неравномерной. По данным аналитиков портала Finprom.kz, исследовавших выборочное обследование Бюро нацстатистики, в 2026 году мобильный интернет доступен 96,7% домашних хозяйств страны. Годом ранее показатель составлял 96,2%. При этом между регионами сохраняется разрыв, достигающий 19 процентных пунктов.

Западно-Казахстанская область вошла в тройку аутсайдеров: здесь доступа к мобильной сети не имеют 10% семей. Ниже показатели зафиксированы только в Северо-Казахстанской (86,8%) и Акмолинской (81,2%) областях. Среди причин отставания аналитики называют слабое покрытие сети в сельской местности, рост тарифов и отсутствие современных мобильных устройств у части населения.

Абсолютное лидерство со 100-процентной обеспеченностью связью разделили Астана, а также Абайская, Атырауская и Туркестанская области. Выше среднереспубликанского уровня (96,7%) показатели зафиксированы в Алматы, Шымкенте, Мангистауской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской и Актюбинской областях. В остальных регионах доступность варьируется от 90% до 96,6%. Статистика основана на опросе почти 12 тысяч домохозяйств.

Региональный дисбаланс фиксируется на фоне общего замедления мобильного интернета в республике. Ранее мы писали, что Казахстан опустился на шесть позиций в мировом рейтинге Ookla, заняв 56-е место. За пять месяцев медианная скорость в стране снизилась со 100,2 до 88,11 Мбит/с. Падение позиций коснулось и крупнейших городов: Алматы потерял 24 строчки (115,55 Мбит/с), а Астана опустилась на 17 пунктов (120,7 Мбит/с).