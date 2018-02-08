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Социум

ЗКО занимает лидирующее место по выдаче кредитов на разведение КРС

Уступает западный регион лишь Южно-Казахстанскому, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года уже не один десяток фермеров воспользовались программами «Сыбага», «Кулан» и «Алтын Асык». За прошлый год аграрная кредитная корпорация профинансировала более 200 товаропроизводителей, на общую сумму почти 4 млрд тенге. Наиболее востребованной оказалась программа «Универсальный агробизнес», которая объединила в себе все три животноводческие программы. - По этим программам было выдано кредитов на сумму более 2 млрд тенге. Кроме того, мы занимались финан
gorod
ЗКО занимает лидирующее место по выдаче кредитов на разведение КРС
Уступает западный регион лишь Южно-Казахстанскому, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года уже не один десяток фермеров воспользовались программами «Сыбага», «Кулан» и «Алтын Асык». За прошлый год аграрная кредитная корпорация профинансировала более 200 товаропроизводителей, на общую сумму почти 4 млрд тенге. Наиболее востребованной оказалась программа «Универсальный агробизнес», которая объединила в себе все три животноводческие программы. - По этим программам было выдано кредитов на сумму более 2 млрд тенге. Кроме того, мы занимались финансированием проектов для проведения весенне-полевых и уборочных работ, это программа «Кендала». По ней было выделено около 600 млн тенге. И план, который был установлен на год, выполнен на 100%, - рассказал заместитель директора ЗКОФ АО «Аграрная кредитная корпорация» Марат АБДУЛОВ. Также в прошлом году были созданы новые программы. Одна из них «Агроэкспорт». Она направлена на финансирование крупных инновационных проектов. По этой программе за прошлый год был выдан кредит на сумму 261 млн тенге. Воспользоваться программами может каждый. Главное - иметь четкую цель и залоговое имущество. Оно может быть любым, причем неважно в городе или за его пределами. Сумма кредитования зависит именно от залога. Товаропроизводителям также предоставляется отсрочка по кредитам. - Каждый год мы стараемся привлекать новые источники финансирования, с более низкими ставками и доступными условиями для конечных получателей. В частности, в этом году мы планируем привлечь порядка 1 млрд 600 млн тенге в рамках программы «Развитие продуктивной занятости». Финансирование по этой программе будет осуществляться под 6%. Она нацелена для начинающих предпринимателей, для действующих субъектов, для любых целей в сфере сельского хозяйства, - пояснил Марат АБДУЛОВ. Самый активный среди всех районов – Зеленовский, там очень высокий экономический потенциал. В этом году бюджет корпорации составляет 4,5 млрд тенге, хотя ожидается увеличение еще на 1 млрд. Виктор МАКАРСКИЙ
Сельское хозяйство Кредиты финансирование Агробизнес

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