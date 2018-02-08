ЗКО занимает лидирующее место по выдаче кредитов на разведение КРС

Уступает западный регион лишь Южно-Казахстанскому, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года уже не один десяток фермеров воспользовались программами «Сыбага», «Кулан» и «Алтын Асык». За прошлый год аграрная кредитная корпорация профинансировала более 200 товаропроизводителей, на общую сумму почти 4 млрд тенге. Наиболее востребованной оказалась программа «Универсальный агробизнес», которая объединила в себе все три животноводческие программы. - По этим программам было выдано кредитов на сумму более 2 млрд тенге. Кроме того, мы занимались финан