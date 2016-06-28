Посмотреть на экспонат можно совершенно бесплатно в областном казахском драматическом театре, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». zolotoi chelovek (2) Вчера, 27 июня, в Уральске открылась выставка, на которой представлен только один экспонат – «Золотой человек». Как рассказал научный сотрудник Национального музея Республики Казахстан Пердехан МУСЫРМАНУЛЫ, экспонат сакского воина привезли в Уральск на три дня. - В честь 25-летия Независимости Казахстана Национальным музеем было принято решение, что главный экспонат нашего музея должны увидеть все казахстанцы. Поэтому в этом году проходит акция «Национальный экспонат в твоем городе». Первым городом был выбран Уральск, поскольку это тоже город с богатой историей. Здесь выставка началась вчера, 27 июня, и закончится 29 июня. Вход бесплатный, - рассказал Пердехан МУСЫРМАНУЛЫ. Далее выставка отправится в Актобе. До конца года экспонат сакского воина объедет все города Казахстана.
Справка: «Золото́й челове́к» (каз. Алтын Адам) — условное название археологической находки, сделанной в 1969-1970 гг. в 50 километрах от Алматы в результате раскопок кургана Иссык на берегу реки Иссык, достигавшего высоты 6 метров, а в диаметре — 60 метров. Представляет собой останки сакского воина в золотой одежде. В 1969 году группой казахстанских ученых под руководством Кемаля Акишевича Акишева был обнаружен уникальный археологический комплекс иссыкского могильника. Курган Иссык входит в комплекс могильника, расположенного на левом берегу горной реки Иссык, рядом с городом Иссык, в 50-ти километрах восточнее г.Алматы. Могильник состоит из 45 больших царских курганов диаметром от 30 до 90 и высотой от 4 до 15 метров. "Курган Иссык" располагался в западной половине могильника. В боковой погребальной камере, срубленной из стволов тянь-шанской ели, обнаружили более четырёх тысяч украшений, выполненных из листового золота, некогда нашитых на одежду, обувь и головной убор, а также золотые перстни, статуэтки, бронзовое и золотое оружие, различные сосуды. В захоронении была найдена серебряная чаша с 26 письменными знаками (см.иссыкское письмо). Находка датируется V—VI веком до н. э. Надпись на чаше до сих пор не расшифрована.
  zolotoi chelovek (1) zolotoi chelovek (3) zolotoi chelovek (5) zolotoi chelovek (6) zolotoi chelovek (7) zolotoi chelovek (8) zolotoichelovek Фото Медета МЕДРЕСОВА  