27 июня в 18.20 во дворе микрорайона "Жана Орда" было найдено тело мужчины в луже крови, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с Instagram Фото с Instagram Как сообщили в полиции, в этом микрорайоне установлены видеокамеры по программе "Безопасный двор". Именно они зафиксировали, как 40-летний мужчина сам себе перерезает горло. Личность его была установлена. Стало известно, что погибший состоял на учете, как страдающий алкогольной зависимостью. Тело направлено на экспертизу. Начато досудебное расследование по статье "Самоубийство".