В текущем году проводится реконструкция теплотрасс по улице Темира Масина и в 4 микрорайоне, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". remont trub По словам главного специалиста отдела ЖКХ Асхата ШАДИЯРОВА, горячую воду домам, расположенным в северо-восточной части города, отключили 23 июня. - Сейчас ведутся работы по реконструкции обратного трубопровода тепловой магистрали №8 и №7. На ремонт из республиканского бюджета выделено 375 миллионов тенге. Замена теплотрассы продлится до начала отопительного сезона, то есть до октября этого года, - пояснил Асхат ШАДИЯРОВ. По словам главного специалиста отдела ЖКХ, без горячей воды остались жители 5 микрорайона, микрорайона  Кунаева, Женис и Астана. Кроме того, нет воды и в семи социальных объектах в этих же районах. Фото Медета МЕДРЕСОВА