Генеральный прокурор РК Жакип Асанов установить отдельное наказание за доведение до самоубийства детей, сообщает Tengrinews.kz. Фото с сайта bnews.kz Фото с сайта bnews.kz - В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за доведение до суицида. Но кого довел - взрослого или ребенка - отдельно не указывается. Всем одинаковые наказания. Но если довели до самоубийства ребенка, у которого вся жизнь впереди и ещё полностью не сформировано сознание, на наш взгляд, наоборот, надо усилить. Поэтому предлагаем установить отдельное наказание относительно детей, - заявил Генпрокурор на межведомственном совещании по профилактике бытового насилия. Согласно исследованию, проведенному зарубежными учеными при поддержке казахстанского правительства и ЮНИСЕФ, почти четверть самоубийц в Казахстане при жизни говорили окружающим о том, что хотят совершить суицид. Большая часть из них имела психические расстройства. При этом одной из главных проблем казахстанской молодежи является употребление алкоголя.