Первый появился на свет 23 июня, он один из близнецов. В субботу перенёс первую операцию. Новорождённый со сросшимися пальцами рук и ног появился на свет в роддоме областной больницы 27 июня, сообщает "Диапазон".

Как стало известно, мальчики, один из которых с 4 ногами, родились в срок, родители здоровые, близнецы – их первенцы. Молодая женщина наблюдалась во время беременности у врачей. УЗИ аномалию плода не показало. У ребенка 4 ножки, порок развития сосудов сердца, дефект ануса. Вместо прямой кишки у него нога, рядом еще одна. В субботу малыш мужественно перенес первую операцию – ему вывели стому на переднюю брюшную стенку, чтобы он мог опорожнять содержимое кишечника, делать естественным путем он это не может. Операция прошла удачно. Сейчас ребенок в реанимации. Через время ему предстоят новые операции. В том числе по удалению лишних ножек. Такой аномалии у плода в нашей области еще не было. По словам специалистов, пороки развития у новорожденных возможны из-за инфекции, анемии, приема некоторых лекарств во время беременности, а также плохой экологии. Молодая пара переехала в Актобе из района. В понедельник в другом роддоме Актобе родился ребенок со сросшимися пальцами рук и ног или, как говорят врачи, «ластами». Сейчас его обследуют. По словам врачей, аномалия лечится, но со временем. В период новорожденности в операции необходимости нет.