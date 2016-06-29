Два взрыва прогремело в стамбульском международном аэропорту Ататюрк, сообщает informburo со ссылкой на Reuters. _ujRV-0O0Eo По данным издания, свидетели также сообщили о том, что слышали выстрелы. В результате происшествия ранения получили десятки человек. Пока известно о десяти погибших. Турецкие власти подозревают, что действовали террористы-смертники. Однако до сих пор ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрывы в аэропорту. _ujRV-0O0Eo В Турции в последнее время то и дело происходят теракты, отчего наблюдается отток туристов. Буквально пару недель назад у здания суда в городе Оваджик на востоке Турции взорвалась машина. Семь полицейских стали жертвами взрыва в Стамбуле, когда неизвестные подорвали машину, набитую взрывчаткой. В связи с терактом были отменены рейсы из казахстанских аэропортов. В справочной международного аэропорта Астаны сообщили, что самолёт из Стамбула успел вылететь из Турции и приземлиться в Казахстане до того, как прозвучали взрывы в аэропорту Ататюрк. Что же касается отправки воздушных судов, то рейсы отменены. - Рейс Астана – Стамбул, который должен был вылететь в 03.25 по времени Астаны, отменён, – сообщили по телефону диспетчеры справочной аэропорта Астаны. То же самое сообщили в международном аэропорту Алматы. - Рейс Алматы – Стамбул, назначенный на 06.45, отменён "Turkish Airlines, – ответили в справочной аэропорта. Фото пользователя kemalistmert в Instagram Фото пользователя kemalistmert в Instagram По данным издания, дежурный в консульстве Казахстана в Турции сообщил, что в момент взрыва в аэропорту находились 300 казахстанцев. "Пока информации о пострадавших нет, - сказал дежурный в консульстве Казахстана в Турции. - В тот момент в аэропорту было 300 граждан Казахстана". Первоначально сообщалось о десяти погибших и 60 раненых, позже было заявлено о 36 погибших и 147 раненых. Фото Шерзод Фото Шерзод Фото Шерзод Фото Шерзод