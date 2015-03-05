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Шоу-бизнес

Звезда «Дома 2» Анастасия Дашко вышла из колонии

Анастасия Дашко вышла из колонии. Бывшая участница телепроекта отбывала срок за мошенничество. Бывшая участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко вышла на свободу из колонии № 5 города Челябинска. Там она отбывала срок за мошенничество и к настоящему моменту полностью отсидела назначенный судом срок. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Напомним, что Анастасия Дашко приехала в Москву из Салехарда в 2004 году. В столице она в течение четырёх лет участвовала в телепроекте «Дом-2». После этого девушка уехала в Челябинск к подруг
gorod
Звезда «Дома 2» Анастасия Дашко вышла из колонии
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58901ee1_1
Анастасия Дашко вышла из колонии. Бывшая участница телепроекта отбывала срок за мошенничество. Бывшая участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко вышла на свободу из колонии № 5 города Челябинска. Там она отбывала срок за мошенничество и к настоящему моменту полностью отсидела назначенный судом срок. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Напомним, что Анастасия Дашко приехала в Москву из Салехарда в 2004 году. В столице она в течение четырёх лет участвовала в телепроекте «Дом-2». После этого девушка уехала в Челябинск к подруге и занялась «бизнесом»: благодаря медийному прошлому Дашко, люди безоговорочно верили ей и поставляли товары без предоплаты. Полученную продукцию девушка перепродавала по цене ниже себестоимости, после чего просто не расплачивалась с поставщиками. Также телезвезда не довозила уже оплаченные стройматериалы до покупателей. От действий Анастасии Дашко пострадали шесть предприятий и пять физических лиц. Нанесённый ей общий ущерб оценили более, чем в 3 млн рублей.
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 Уголовное дело в отношении Дашко было заведено в ноябре 2011 года. После этого девушка попала под арест, а 7 августа 2014 года Калининский райсуд приговорил звезду к трем годам колонии, возмещению ущерба потерпевшим и штрафу в 100 тысяч рублей. Сторона защиты девушки подала апелляцию, при этом протест заявила и прокуратура, считающая приговор слишком мягким. В итоге областной суд частично пошел навстречу адвокатам, уменьшим срок заключения и сумму штрафа. Источник: topnews.ru

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