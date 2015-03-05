Звезда «Дома 2» Анастасия Дашко вышла из колонии

Анастасия Дашко вышла из колонии. Бывшая участница телепроекта отбывала срок за мошенничество. Бывшая участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко вышла на свободу из колонии № 5 города Челябинска. Там она отбывала срок за мошенничество и к настоящему моменту полностью отсидела назначенный судом срок. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Напомним, что Анастасия Дашко приехала в Москву из Салехарда в 2004 году. В столице она в течение четырёх лет участвовала в телепроекте «Дом-2». После этого девушка уехала в Челябинск к подруг