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Шоу-бизнес

Звезда «Евровидения» Loreen вышла на сцену топлес с группой Kazaky

Шведская звезда Loreen Шведская певица записала видео на тему гомофобии и гендерного равенства сообщает super.ru Шведская певица Loreen, одержавшая победу на музыкальном конкурсе «Евровидение» три года назад, шокировала своих поклонников, выйдя на сцену топлес. 31-летняя звезда появилась обнаженной по пояс в прямом эфире музыкального шоу «Мелодифестивален», где представила свой новый хит «Paperlight». Лорин поразила всех накачанным телом, появившись на сцене в мужских брюках. На подтанцовке у шведской звезды выступил украинский танцевальный коллектив KAZAKY, получивший мировую славу после сотр
gorod
Звезда «Евровидения» Loreen вышла на сцену топлес с группой Kazaky
Шведская звезда Loreen
Шведская звезда Loreen
 Шведская звезда Loreen Шведская певица записала видео на тему гомофобии и гендерного равенства сообщает super.ru Шведская певица Loreen, одержавшая победу на музыкальном конкурсе «Евровидение» три года назад, шокировала своих поклонников, выйдя на сцену топлес. 31-летняя звезда появилась обнаженной по пояс в прямом эфире музыкального шоу «Мелодифестивален», где представила свой новый хит «Paperlight». Лорин поразила всех накачанным телом, появившись на сцене в мужских брюках. На подтанцовке у шведской звезды выступил украинский танцевальный коллектив KAZAKY, получивший мировую славу после сотрудничества с Мадонной. Парни, не изменяя себе, вышли на каблуках и придали еще большей провокационности постановке, переполненной, по словам самой Лорин, определенными символами. Как оказалось, идея номера принадлежит самой певице, уже давно являющейся активным борцом за права человека. Эффектной постановкой европейская звезда решила продемонстрировать свое отношение к проявлениям гомофобии и гендерному разделению полов. — Что есть мужественность, а что — женственность? — задалась вопросом Loreen, комментируя свое решение обнажиться. — Мужчина на каблуках, или женщина топлес — все вольны делать то, что они хотят и абсолютно не важно, как и кто выглядит. К слову, во время пения Лорин шведские телевизионщики решили-таки подстраховаться и посоветовали певице наклеить на грудь специальные полоски, дабы избежать «неожиданностей» в эфире музыкальной программы, которую могут смотреть дети. Источник фото: Социальные сети
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