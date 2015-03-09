Звезда «Евровидения» Loreen вышла на сцену топлес с группой Kazaky

Шведская звезда Loreen Шведская певица записала видео на тему гомофобии и гендерного равенства сообщает super.ru Шведская певица Loreen, одержавшая победу на музыкальном конкурсе «Евровидение» три года назад, шокировала своих поклонников, выйдя на сцену топлес. 31-летняя звезда появилась обнаженной по пояс в прямом эфире музыкального шоу «Мелодифестивален», где представила свой новый хит «Paperlight». Лорин поразила всех накачанным телом, появившись на сцене в мужских брюках. На подтанцовке у шведской звезды выступил украинский танцевальный коллектив KAZAKY, получивший мировую славу после сотр