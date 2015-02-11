e57cd705_1Американский актер Один Байрон признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Американский актер Один Байрон, известный своей ролью доктора Фила Ричардса в сериале "Интерны", признался в том, что он придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации, а также в том, что не все его коллеги по съемочной площадке популярного телесериала отнеслись к его выбору с пониманием. В откровенном интервью изданию Vulture актёр пожаловался на то, что из-за резких шуток Ивана Охлобыстина он чуть было не отказался от съемок в новом сезоне сериала. Байрон отметил, что "доктор Быков" оказался "настоящим гомофобом" и позволял себе довольно жесткие высказывания в его адрес. "Сначала он старался быть довольно милым и однажды сказал, что готов "разбомбить Америку к чертям", но ради меня пообещал "сохранить Миннесоту". Но потом Охлобыстин высказался о сжигании геев в печах. Это стало для меня настоящим ударом", - сказал актёр. Актёр отметил, что сообщил родителям о том, что он гей еще в подростковом возрасте. Также об этом знали его близкие друзья и даже пара коллег по российскому телевидению. Пока он не знает, какие его ожидают последствия после столь громкого признания, однако чувствует, что решение заявить об этом открыто является верным и "укрепляет его силы". Вслед за скандальным признанием актера сериала «Интерны» 30-летнего Одина Байрона в нетрадиционной сексуальной ориентации последовала реакция его коллеги по ситкому Ивана Охлобыстина. Так, актер на своей странице в Twitter назвал Байрона «содомитом» и поделился мнением о неожиданном признании Одина, передает Super.ru. «Быков никогда не узнает, что Фил — извращенец. А Охлобыстин, когда узнал, что его друг Один — содомит, бился башкой от стену и клял судьбу», — поделился с подписчиками Иван Охлобыстин. Источник: topnews.ru