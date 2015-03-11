Звезду фильма «Такси» в очередной раз задержали за драку

Сами Насери подрался «на равных» со своей бывшей подругой. Известный своей ролью в культовом фильме «Такси» французский актер Сами Насери снова оказался в поле зрения правоохранительных органов — в ночь на среду его поместили под стражу после очередной драки, которую он устроил со своей бывшей подругой. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ, Насери задержали за «взаимное насилие»: актер и его бывшая спутница дрались на равных. Другие подробности инцидента не приводятся. Напомним, что Насери отличается довольно буйным нравом. Ранее его неоднократно признавали виновным в хулига