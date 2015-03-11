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Шоу-бизнес

Звезду фильма «Такси» в очередной раз задержали за драку

Сами Насери подрался «на равных» со своей бывшей подругой. Известный своей ролью в культовом фильме «Такси» французский актер Сами Насери снова оказался в поле зрения правоохранительных органов — в ночь на среду его поместили под стражу после очередной драки, которую он устроил со своей бывшей подругой. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ, Насери задержали за «взаимное насилие»: актер и его бывшая спутница дрались на равных. Другие подробности инцидента не приводятся. Напомним, что Насери отличается довольно буйным нравом. Ранее его неоднократно признавали виновным в хулига
gorod
Звезду фильма «Такси» в очередной раз задержали за драку
b63d8ac2_1
b63d8ac2_1
Сами Насери подрался «на равных» со своей бывшей подругой. Известный своей ролью в культовом фильме «Такси» французский актер Сами Насери снова оказался в поле зрения правоохранительных органов — в ночь на среду его поместили под стражу после очередной драки, которую он устроил со своей бывшей подругой. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ, Насери задержали за «взаимное насилие»: актер и его бывшая спутница дрались на равных. Другие подробности инцидента не приводятся. Напомним, что Насери отличается довольно буйным нравом. Ранее его неоднократно признавали виновным в хулиганстве, нанесении побоев, а также в пьяной езде и других нарушениях закона. При этом в 2011 году он получил 16 месяцев тюрьмы за то, что ударил человека ножом, в марте прошлого года актёр был задержан за то, что угрожал женщине ножом, а в августе — за нападение на бывшую подругу. Отмечается, что на этом фоне 18 марта в Париже состоятся судебные слушания по поводу другой драки Насери с одной из его женщин. Источник: topnews.ru

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