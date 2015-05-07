Звезды на красной дорожке Бала института костюма

Рианна, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Мадонна и другие знаменитости продемонстрировали наряды на Met Gala-2015 сообщает SUPER. В Нью-Йорке завершилось одно из самых ожидаемых модных событий года — Бал института костюма. В этом году организаторы выбрали замысловатую тему: «Шепот Китая. Сказки Востока в искусстве, кино и моде». Впрочем, не все приглашенные поняли идею праздника. Джессика Честейн, Джулианна Мур, Рейчел Вайс, Дакота Джонсон и многие другие дамы пожаловали в музей Метрополитен в платьях, мало чем отличающимся от тех, которые красотки надевают на «Оскар», «Золотой Глобус» и модные премь