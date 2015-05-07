Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Фоторепортаж Шоу-бизнес

Звезды на красной дорожке Бала института костюма

Рианна, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Мадонна и другие знаменитости продемонстрировали наряды на Met Gala-2015 сообщает SUPER. В Нью-Йорке завершилось одно из самых ожидаемых модных событий года — Бал института костюма. В этом году организаторы выбрали замысловатую тему: «Шепот Китая. Сказки Востока в искусстве, кино и моде». Впрочем, не все приглашенные поняли идею праздника. Джессика Честейн, Джулианна Мур, Рейчел Вайс, Дакота Джонсон и многие другие дамы пожаловали в музей Метрополитен в платьях, мало чем отличающимся от тех, которые красотки надевают на «Оскар», «Золотой Глобус» и модные премь
gorod
Звезды на красной дорожке Бала института костюма
4cbb9dd3000c4afc2e464bffa7d3c0f4__475x230
4cbb9dd3000c4afc2e464bffa7d3c0f4__475x230
Рианна, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Мадонна и другие знаменитости продемонстрировали наряды на Met Gala-2015 сообщает SUPER. В Нью-Йорке завершилось одно из самых ожидаемых модных событий года — Бал института костюма. В этом году организаторы выбрали замысловатую тему: «Шепот Китая. Сказки Востока в искусстве, кино и моде». Впрочем, не все приглашенные поняли идею праздника. Джессика Честейн, Джулианна Мур, Рейчел Вайс, Дакота Джонсон и многие другие дамы пожаловали в музей Метрополитен в платьях, мало чем отличающимся от тех, которые красотки надевают на «Оскар», «Золотой Глобус» и модные премьеры. Бейонсе, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес тоже разочаровали поклонников: по мнению блогеров, пышнотелые девушки выбрали не совсем подходящее место для чрезмерной обнаженки. Однако были и те, чьи наряды вызвали исключительно похвалу критиков: Рианна появилась на красной дорожке в желтом платье с длинным шлейфом китайского дизайнера Гуо Пей, а плечи певицы грела меховая накидка в тон ансамблю. Леди Гага в этот вечер продемонстрировала туалет в азиатском стиле Balenciaga. Умение шикарно одеться, не тратя на одежду миллионы, показала Сара Джессика Паркер, которая блистала в платье H&M. Наряд актрисы дополнял головной убор в виде языков пламени. Негласная хозяйка мероприятия Анна Винтур посетила Met Gala вместе с дочерью Би Шаффер. К слову, наряд Би признали едва ли не лучшим на Балу института костюма. Главный редактор Vogue в этом году категорически запретила делать селфи на красной дорожке по примеру директора Каннского фестиваля и организаторов Coachella. Нарушить табу суровой Винтур посмел только ее любимчик — фотограф Марио Тестино, который публиковал селфи со знаменитостями в Instagram. Источник фото: Getty images
Сара Джессика Паркер в H&amp;M
Сара Джессика Паркер в H&amp;M
 Сара Джессика Паркер в H&M
Поппи Делевинь в Marchesa
Поппи Делевинь в Marchesa
 Поппи Делевинь в Marchesa
Кэти Холмс в Zac Pozen
Кэти Холмс в Zac Pozen
 Кэти Холмс в Zac Pozen
Ирина Шейк в Versace
Ирина Шейк в Versace
 Ирина Шейк в Versace
Соланж Ноулз в Giles
Соланж Ноулз в Giles
 Соланж Ноулз в Giles
Рози Хантингтон-Уайтли в Versace
Рози Хантингтон-Уайтли в Versace
 Рози Хантингтон-Уайтли в Versace
Селена Гомес в Vera Wang
Селена Гомес в Vera Wang
 Селена Гомес в Vera Wang
Хлое Севиньи в JWAnderson
Хлое Севиньи в JWAnderson
 Хлое Севиньи в JWAnderson
Каролина Куркова в Tommy Hilfiger
Каролина Куркова в Tommy Hilfiger
 Каролина Куркова в Tommy Hilfiger
Джулианна Мур в Givenchy
Джулианна Мур в Givenchy
 Джулианна Мур в Givenchy
bfee53c63513c5fa8cb5227401dd4a71__560x
bfee53c63513c5fa8cb5227401dd4a71__560x
4ea96e0b3311930a64f8e9e7240464fb__560x
4ea96e0b3311930a64f8e9e7240464fb__560x
Ким Кардашьян (в Roberto Cavalli) и Канье Уэст
Ким Кардашьян (в Roberto Cavalli) и Канье Уэст
 Ким Кардашьян (в Roberto Cavalli) и Канье Уэст
Кендис Свейнпол в Michael Kors
Кендис Свейнпол в Michael Kors
 Кендис Свейнпол в Michael Kors
Джастин Бибер в Balmain
Джастин Бибер в Balmain
 Джастин Бибер в Balmain
Мадонна в Moschino
Мадонна в Moschino
 Мадонна в Moschino
Эмили Блант в Prada
Эмили Блант в Prada
 Эмили Блант в Prada
Наоми Кэмбелл в Burberry
Наоми Кэмбелл в Burberry
 Наоми Кэмбелл в Burberry  
Майли Сайрус в Alexander Wang
Майли Сайрус в Alexander Wang
 Майли Сайрус в Alexander Wang
Оливия Уайлд в Prada
Оливия Уайлд в Prada
 Оливия Уайлд в Prada
&quot;China: Through The Looking Glass&quot; Costume Institute Benefit Gala - Arrivals
&quot;China: Through The Looking Glass&quot; Costume Institute Benefit Gala - Arrivals
63d0f81fe78e3a17fe511f532c5d2df58871fb78
63d0f81fe78e3a17fe511f532c5d2df58871fb78
Rihanna-2015-Met-Gala-Red-Carpet-Fashion-Guo-Pei-Couture-Tom-Lorenzo-Site-TLO-2
Rihanna-2015-Met-Gala-Red-Carpet-Fashion-Guo-Pei-Couture-Tom-Lorenzo-Site-TLO-2
Rihanna-2015-Met-Gala-Red-Carpet-Fashion-Guo-Pei-Couture-Tom-Lorenzo-Site-TLO-4
Rihanna-2015-Met-Gala-Red-Carpet-Fashion-Guo-Pei-Couture-Tom-Lorenzo-Site-TLO-4
Рианна в Guo pei
Рианна в Guo pei
 Рианна в Guo pei
Дженнифер Лопес в Versace
Дженнифер Лопес в Versace
 Дженнифер Лопес в Versace
Леди Гага в Balenciaga
Леди Гага в Balenciaga
 Леди Гага в Balenciaga
Энн Хатауэй в Ralph Lauren
Энн Хатауэй в Ralph Lauren
 Энн Хатауэй в Ralph Lauren
Кэти Перри в Moschino
Кэти Перри в Moschino
 Кэти Перри в Moschino
Бейонсе в Givenchy
Бейонсе в Givenchy
 Бейонсе в Givenchy
Бейонсе и Jay Z
Бейонсе и Jay Z
 Бейонсе и Jay Z  
Мэри-Кейт и Эшли Олсен в Galliano
Мэри-Кейт и Эшли Олсен в Galliano
 Мэри-Кейт и Эшли Олсен в Galliano
Роберт Паттинсон с невестой FKA Twigs
Роберт Паттинсон с невестой FKA Twigs
 Роберт Паттинсон с невестой FKA Twigs
София Вергара в Marchesa
София Вергара в Marchesa
 София Вергара в Marchesa
Ума Турман в Versace
Ума Турман в Versace
 Ума Турман в Versace
Джорджиа Мэй Джаггер в Gucci
Джорджиа Мэй Джаггер в Gucci
 Джорджиа Мэй Джаггер в Gucci

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article