Звезды шоу-бизнеса прокомментировали смерть Фриске

Артисты и деятели шоу-бизнеса выразили соболезнования в соцсетях в связи со смертью певицы Жанны Фриске, скончавшейся на 41-м году жизни от рака сообщает Lenta.ru. Одним из первых новость о смерти Фриске прокомментировал Филипп Киркоров. Певец признался, что расплакался. «Прощай, любимая Жанна... Прощай, друг... Настоящий друг... Я плачу.... В это невозможно поверить... Это жестоко...» — написал он в Instagram. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) назвала Фриске любимой, сильной и настоящей. «Не верю, что все так закончилось...» — призналась она в Twitter. Ольга Орлова, близкая подруга Фр