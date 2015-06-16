Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Шоу-бизнес

Звезды шоу-бизнеса прокомментировали смерть Фриске

Артисты и деятели шоу-бизнеса выразили соболезнования в соцсетях в связи со смертью певицы Жанны Фриске, скончавшейся на 41-м году жизни от рака сообщает Lenta.ru. Одним из первых новость о смерти Фриске прокомментировал Филипп Киркоров. Певец признался, что расплакался. «Прощай, любимая Жанна... Прощай, друг... Настоящий друг... Я плачу.... В это невозможно поверить... Это жестоко...» — написал он в Instagram. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) назвала Фриске любимой, сильной и настоящей. «Не верю, что все так закончилось...» — призналась она в Twitter. Ольга Орлова, близкая подруга Фр
gorod
Звезды шоу-бизнеса прокомментировали смерть Фриске
2b315a9b3c89ef343d83ffcc584faf6b
2b315a9b3c89ef343d83ffcc584faf6b
Артисты и деятели шоу-бизнеса выразили соболезнования в соцсетях в связи со смертью певицы Жанны Фриске, скончавшейся на 41-м году жизни от рака сообщает Lenta.ru. Одним из первых новость о смерти Фриске прокомментировал Филипп Киркоров. Певец признался, что расплакался. «Прощай, любимая Жанна... Прощай, друг... Настоящий друг... Я плачу.... В это невозможно поверить... Это жестоко...» — написал он в Instagram. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) назвала Фриске любимой, сильной и настоящей. «Не верю, что все так закончилось...» — призналась она в Twitter.   Ольга Орлова, близкая подруга Фриске, работавшая с ней в группе «Блестящие», также призналась, что певица навсегда останется в ее сердце. «Приглядывай за мной сверху.... Я очень тебя люблю...» — сказала она. Актриса Яна Поплавская назвала Фриске удивительной, красивой и очень ранимой, а певица Лика Стар (Лика Павлова) заметила, что Фриске не должна была состариться. «Бог оставил нам ее лицо и улыбку навсегда красивой, молодой и счастливой. Ее песни, фильмы, программы мы будем ни раз пересматривать и ловить каждое ее слово, подаренное нам!» — написала Лика Стар. Ранее во вторник стало известно, что Фриске скончалась в возрасте 40 лет после длительной борьбы с раком. Информацию о смерти подтвердил отец певицы. Фриске получила известность, будучи участницей девичьей группы «Блестящие». Затем она начала сольную карьеру, а также снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины».

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article