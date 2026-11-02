1,1 млрд тенге потратят на ремонт улицы в Уральске

В 2026 году в Уральске стартовал средний ремонт улицы Жангир хана. Масштабный проект охватывает отрезок от улицы Айткулова до Азербайджанской общей протяженностью 4,9 километра.

Как сообщили в городском акимате, на эти цели из местного бюджета выделили 1,1 миллиарда тенге. Подрядчиком выступает ТОО "Ануш-Курылыс", а технический надзор ведет ТОО "Жана Консалтинг ЛТД".

Всю дорогу разделили на четыре участка, чтобы ремонтировать её поэтапно и не перекрывать движение целиком:

Первый участок (от улицы Айткулова до Букейханова, в районе автоЦОНа) - полностью готов. Здесь обновили 650 метров покрытия, и движение транспорта уже открыто.

Второй участок - в районе медицинского колледжа (протяженностью 500 метров). Раньше водителям приходилось лавировать здесь из-за многочисленных выбоин, сейчас же дорожники активно укладывают прочный крупнозернистый асфальт.

Третий участок (от улицы Брусиловского до остановки "Магазин «Молодёжный") протяженностью 750 метров - уже завершен.

Четвертый участок протяженностью 800 метров (от остановки "Магазин "Молодёжный" до остановки СОШ №30) - сейчас здесь активно ведутся работы.

Всего в 2026 году планируется привести в порядок два километра дороги - от улицы Айткулова до остановки СОШ №30. Оставшуюся часть проекта завершат в 2027 году.

Напомним, 29 июля сообщалось, что улицу Жангир хана перекроют на ремонт. Позже, 13 октября, стало известно, что из-за дорожных работ сразу четыре автобусных маршрута изменили схемы движения..