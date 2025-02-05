1 млрд тенге выделили на лечение зубов в ЗКО в 2024 году

По данным филиала Фонда социального медицинского страхования, плановая стоматологическая помощь (осмотры, профилактика, лечение кариеса, удаление зубов) по ОСМС доступна беременным женщинам и детям. При острой боли и травмах в экстренном порядке к стоматологу могут обратиться:
- дети до 18 лет,
- беременные женщины,
- ветераны Великой Отечественной войны,
- инвалиды I, II, III группы,
- многодетные матери (кавалеры орденов «Алтын алқа» и «Күміс алқа»),
- получатели адресной социальной помощи и пенсионеры,
- пациенты с инфекционными и социально значимыми заболеваниями,
- неработающие лица, ухаживающие за ребенком-инвалидом или инвалидом I группы с детства.
Экстренную помощь можно получить без направления врача. Ортодонтическое лечение по страховке доступно для детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области и детей из малообеспеченных семей (6–12 лет) с зубочелюстными аномалиями.
В 2024 году на стоматологические услуги по ОСМС было выделено 1,049 млрд тенге. На 2025 год заключены договоры с 29 медицинскими организациями.
Ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал о мошеннических случаях в системе медицинского страхования. В одной из поликлиник пятимесячному ребенку «лечили зуб от кариеса». В другой – у человека якобы пролечили 82 зуба, после чего клиника запросила оплату у фонда. Еще один случай – за один день одна больница оказала 32 услуги одному пациенту.
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