Казахстанцу вылечили 82 зуба за раз: о хаосе в системе ОСМС заявил депутат

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал о мошеннических случаях в системе медстрахования, заявив, что финансовые потоки ОСМС стали бесконтрольными,

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал о мошеннических случаях в системе медстрахования, заявив, что финансовые потоки ОСМС стали бесконтрольными, сообщает Orda.kz.

Мажилисмен выступил на правительственном часе. Он привёл примеры, как в стоматологии обходили систему ОСМС, по которой казахстанцы могут лечить зубы бесплатно.

К примеру, в одной из поликлиник пятимесячному ребёнку «лечили зуб от кариеса».

– Как можно лечить кариес пятимесячному ребёнку, у которого не прорезались зубы? Ещё хуже — 82 зуба у другого человека были пролечены, и клиника попросила деньги у фонда. Ещё один случай — за один день одна больница оказала 32 услуги одному человеку. Таких примеров очень много, - говорит депутат.

Асхат Аймагамбетов считает, что дело в неправильном финансировании, поскольку нет определённых нормативов и цифровизации. Также непонятны и стандарты клинических протоколов.

– Раньше остеохондроз выявляли без рентгена. Позже начали использовать рентген, это хорошо. А теперь для выявления остеохондроза одному больному назначают рентген, затем КТ, МРТ и другие дополнительные обследования. Всё это «законный» способ зарабатывать деньги. Только 1% выплат проверяется государством. Поэтому клиники продолжают зарабатывать деньги, не опасаясь рисков. Кому-то выгоден такой беспорядок, - считает мажилисмен.

Кроме того, поликлиники получают за каждого прикреплённого пациента комплексный подушевой норматив — около 2000 тенге в месяц. И это независимо от того, оказывали они услуги или нет.

– Такой подход абсолютно не мотивирует поликлиники предоставлять качественные медуслуги. Очень хорошая комфортная жизнь. Финансы делятся, несмотря ни на что. Излишне говорить о качестве услуги или неэффективности выделенных средств, - подытожил Асхат Аймагамбетов.