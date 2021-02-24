Это единственный мужчина, который выжил при лобовом столкновении двух автомобилей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Шесть человек погибли в страшной аварии на автодороге Уральск-Атырау (фото) 22 февраля произошло страшное ДТП. На автодороге Уральск-Атырау столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек - оба водителя и все пассажирки "Лады", еще один человек (пассажир "Тойоты) был госпитализирован в больницу села Тайпак. По словам акима района Калияра Айтмухамбетова, в автомобиле "Лада" находились жители села Базартобе. Выяснилось, что пассажир, который остался в живых - житель Атырауской области. Он с травмами был доставлен в Тайпакскую сельскую больницу Акжайыкского района, которая была ближе остальных. Как рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, медики сельской больницы при первичном осмотре пострадавшего определили закрытую травму живота. - Ему была оказана первичная медицинская помощь и проведены противошоковые мероприятия. Однако к 22.00 его состояние стало резко ухудшаться, была вызвана хирургическая бригада Акжайыкской районной больницы из села Чапаево. Вместе с директором, хирургом высшей категории Алмасом Джунисбековым отправился хирург Даурен Кудесов. Прибывшие хирурги сразу приступили к операции на брюшную полость. Однако требовалась консультация и помощь коллег. Вызвать специалистов из областного центра не представлялось возможным из-за сильной метели. В поддержку к ним отправился главный врач Жангалинской районной больницы, хирург высшей категории, имеющий стаж оперирования 14 лет и опыт работы в санавиации, Сержан Есенгубеков. Но дальше села Чапаево ему проехать не удалось, трасса была закрыта. Однако два сотрудника дорожной полиции на своей патрульной машине доставили врача в Тайпак. Сложнейшая операция была проведена своевременно, - рассказали в облздраве. К слову, операция длилась более 10 часов. - Сейчас состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, мужчина транспортировке не подлежит, но есть надежда, что он справится с последствиями травм и будет жить. Врачи со своей стороны делают все от них зависящее, чтобы помочь ему выкарабкаться, - пояснили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.