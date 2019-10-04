Как рассказала сестра Акботы Сандигуль Габитова, девушка работала в магазине связи в районе ТД "Астана". В день пропажи она приехала домой после работы и сказала родителям, что едет в Атырау на заработки. – Акбота жила с родителями и двухлетним сыном. За несколько дней до пропажи она сказала, что планирует ехать в Атырау, а 23 сентября после работы заехала домой, собрала вещи и сказала, что ее ждет такси в Атырау. Еще сестра сказала, что получила зарплату. Раньше она никогда так не пропадала, всегда предупреждала о своем местонахождении, ни с кем не конфликтовала, проблем со здоровьем тоже нет. После отъезда она только один раз позвонила и сказала, что доехала. После этого Акбота не выходила на связь. Мы понятия не имеем, где она может находиться все эти 10 дней, - говорит Сандигуль Габитова. В день пропажи девушка была одета в черную куртку, толстовку и синие джинсы. В руках была дорожная сумка и рюкзак черного цвета. При себе имела все документы и телефон. В департаменте полиции сообщили, что 23 сентября поступило заявление о пропаже Акботы Габитовой. – Вообще Акбота Габитова подозревается в краже денег из магазина "Алло", расположенного по пр. Абулхаир хана, 10/1. Там девушка работала продавцом, и в её смену пропали деньги. Она приехала домой, сказала маме, что получила зарплату и уедет в Атырау, собрала вещи и уехала. В настоящее время она является подозреваемой и находится в розыске. Сотрудники полиции ищут ее в Атырау, - рассказал начальник отдела управления криминальной полиции ЗКО Ербол Бердешев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.