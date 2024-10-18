10 лет тюрьмы за «легкие деньги»: две казахстанки осуждены за наркоторговлю

В последние годы растет число случаев вовлечения молодых людей в наркобизнес под предлогом «легких» заработков. Две девушки в возрасте 20 и 22 лет, поверив в заманчивые обещания легких денег, оказались за решеткой.

В последние годы растет число случаев вовлечения молодых людей в наркобизнес под предлогом «легких» заработков. Две девушки в возрасте 20 и 22 лет, поверив в заманчивые обещания легких денег, оказались за решеткой.

— Если вы в поисках трудоустройства получили предложение высокооплачиваемой работы в качестве курьера (минера, закладчика,кладмена, трафаретчика), то задумайтесь, поскольку в данной рекламе может скрываться вовлечение в наркобизнес. Слова в объявлениях о ложных заработках должны насторожить – это уловки наркодилеров, - сообщили в генпрокуратуре.

Две девушки в возрасте 20 и 22 лет решили быстро заработать и нашли в интернете способ, который привел их к преступному плану. Они получали психотропные вещества и их аналоги по координатам кураторов, расфасовывали их на дозы и распространяли.

В ходе обыска в арендуемой квартире подсудимых было изъято более 50 граммов мефедрона в расфасованном виде.

—Мы очень раскаиваемся, думали, что это легкие деньги, но, к сожалению, осознали свою ошибку слишком поздно, - сказали девушки на суде.

Суд приговорил их к 10 годам лишения свободы каждой.