Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что в Казахстане планируется вакцинировать от коронавируса 10 миллионов человек, передает корреспондент Tengrinews.kz. Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина "Спутник V" Иллюстративное фото из архива "МГ" Алексей Цой отметил, что есть договоренность на два миллиона доз вакцин российского производства "Спутник V". Она поставляется в Казахстан в виде субстанции и в дальнейшем производится на базе Карагандинского фармацевтического завода. – То есть два миллиона доз гарантировано. У нас сейчас ведутся переговоры по дальнейшим поставкам. Пока два миллиона доз. В целом мы планируем привить порядка 10 миллионов человек - это 55 процентов. Мы определили основные уязвимые группы населения, которые имеют непосредственный контакт с больными. Пока это категория от 18 до 60 лет. В инструкциях по применению российской вакцины, которая у нас есть в доступности, пока заявлен возраст от 18 до 60 лет, - пояснил министр на брифинге СЦК. Если возрастной диапазон будет расширен, то возможно и увеличение количества участников вакцинации, отметил Алексей Цой. – Российская вакцина должна быть зарегистрирована ориентировочно в третьей декаде февраля. В дальнейшем она сможет поступить в регионы Казахстана и уже мы сможем начать эту вакцинацию, - добавил Алексей Цой. По его словам, казахстанская вакцина QazCovid-in по прогнозу должна поступить в марте, после чего также начнется поэтапная вакцинация.  