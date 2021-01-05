Иллюстративное фото из архива "МГ" Алексей Цой отметил, что есть договоренность на два миллиона доз вакцин российского производства "Спутник V". Она поставляется в Казахстан в виде субстанции и в дальнейшем производится на базе Карагандинского фармацевтического завода. – То есть два миллиона доз гарантировано. У нас сейчас ведутся переговоры по дальнейшим поставкам. Пока два миллиона доз. В целом мы планируем привить порядка 10 миллионов человек - это 55 процентов. Мы определили основные уязвимые группы населения, которые имеют непосредственный контакт с больными. Пока это категория от 18 до 60 лет. В инструкциях по применению российской вакцины, которая у нас есть в доступности, пока заявлен возраст от 18 до 60 лет, - пояснил министр на брифинге СЦК. Если возрастной диапазон будет расширен, то возможно и увеличение количества участников вакцинации, отметил Алексей Цой. – Российская вакцина должна быть зарегистрирована ориентировочно в третьей декаде февраля. В дальнейшем она сможет поступить в регионы Казахстана и уже мы сможем начать эту вакцинацию, - добавил Алексей Цой. По его словам, казахстанская вакцина QazCovid-in по прогнозу должна поступить в марте, после чего также начнется поэтапная вакцинация.