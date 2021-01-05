Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 28 декабря в 2.00 в квартире многоэтажного дома по улице Кердери. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 37-летняя женщина во время ссоры с сожителем нанесла ему ножевые ранения в грудную клетку. Мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. – Женщина водворена в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное производство по статье 99 УК РК "Убийство", - сообщили полицейские.