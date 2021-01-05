Фото с сайта "Акорды" - Наша священная земля, унаследованная от предков, - наше главное богатство. Никто не дарил казахам эту огромную территорию. Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства, Золотой Орды, Тюркского каганата, гуннов и саков. Глубокие корни нашей национальной истории лежат в основе античности, - сказал Токаев. По его мнению, историю должны изучать историки, а не политики. - На протяжении веков границы официально признаются международными договорами. До этого не было понятий демаркации и делимитации. Многие политики и общественные деятели предлагали отложить вопрос границ, говоря "давайте не будем торопиться", "договоримся позже". Время показало, что нужно сразу настойчиво вести переговоры в этом вопросе. Теперь, что бы ни говорили, у нас есть международно признанная граница, установленная двусторонними соглашениями. Теперь с этим никто не поспорит, - резюмировал президент. Кроме того, Токаев призвал противостоять провокациям сомневающихся в территориальной целостности Казахстана. - Необходимо вести воспитательную работу сдержанно, официально и публично противостоять провокационным действиям некоторых иностранных деятелей, которые сомневаются в нашей территориальной целостности и критикуют добрососедские отношения. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы должны быть готовы защищать национальные интересы и с помощью "еды", и с помощью "камня", - написал в статье Токаев.