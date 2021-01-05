Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления здравоохранения Атырауской области, за минувшие сутки в регионе коронавирусной инфекцией заболели 149 человек. Среди инфицированных - четыре пациента из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 144 заболевших с месторождения Тенгиз. Из Жылыойского района- 1. К слову, количество новых случаев за последние сутки возросло почти в три раза. За 3 января в области выявлен 51 новый случай. Однако в матрице оценки эпидемиологической ситуации регион находится в "желтой зоне". – Заболевание у 25 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 43 пациента. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 290 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 91 человек, в районных инфекционных стационарах - 38, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 778 человек, - сообщили в облздраве. Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, за прошедшие сутки было зарегистрировано 723 новых случая заболевания COVID-19, из них 45 случаев приходится на ЗКО. Всего в стране подтверждено 158 302 случая, из них 937- в ЗКО. - На 5 января лечение от КВИ продолжают получать 22 949 человек, из них в стационарах находятся 5 328 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся – 302 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов, на аппарате ИВЛ - 40 пациентов, - пояснили в МВК РК. Стоит отметить, что на 2 января этого года также было зарегистрировано 7 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, четыре случая - с летальным исходом.