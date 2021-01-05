Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что всего в области задействовано 158 мониторинговых групп, из них в Уральске - 20, в районах - 138. За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований с 1 декабря 2020 года составлено 95 протоколов на сумму 5,792 млн тенге. - За последнюю неделю - с 29 декабря 2020 года по 5 января 2021 года - составлено 15 протоколов на сумму 708,39 тысячи тенге. На руководителей частных аптек и физических лиц наложено 65 штрафов на сумму 10,9 млн тенге, однако за завышение цен на лекарственные препараты, реализацию без разрешительных документов, отсутствия регистрации на препараты никто оштрафован не был. С начала октября штрафов на руководителей частных аптек и физических лиц не зарегистрировано, - отметили в облздраве. Также по данным ведомства, областной комиссией единогласно принято решение о поощрении 8 граждан. они сообщили о 10 фактах нарушения установленных ограничений на проведение банкетов, свадеб, праздничных мероприятий на территории области. На сегодняшний день всем 8 гражданам выплачена денежная премия в размере 20 000 тенге каждому. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.