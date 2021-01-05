Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 3 января в 16.00. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, неизвестный мужчина возле автомойки по улице Черекаева угнал автомашину марки Toyota Land Cruiser, которая принадлежит 31-летнему жителю Уральска. – Принятыми мерами «по горячим следам» задержан 23-летний гражданин. Автомашина возвращена владельцу. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК "Угон", - рассказали в полиции.