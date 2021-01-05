Оглашение приговора состоялось 9 декабря 2020 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
29 августа в селе Чапаево Акжайыкского района 9-летний Назар с друзьями играли в парке, который находится в 500 метрах от дома. На территории парка расположена трансформаторная будка, которая не огорожена и, более того, у нее нет дверей. Мальчик залез в будку, его ударило
током и он получил ожоги. На следующий день по данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении отдела экономики и финансов акимата Акжайыкского района.
Как рассказала мама пострадавшего Назара Сандугаш Аугалиева, в июле 2018 года, согласно решению Акжайыкского суда, ГУ "Отдел экономики и финансов Акжайыкского района" должен был передать трансформаторную будку на баланс акимата села Чапаево. После чего сельский акимат должен содержать будку в надлежащем состоянии и заключить договоры на обслуживание объекта. Однако начальник отдела экономики и финансов Акжайыкского района Берик Давлетов этого не сделал.
В пресс-службе суда ЗКО сообщили, что 9 декабря 2020 года Акжайыкский районный суд признал виновным Берика Давлетова по части второй статьи 371 УК РК "Халатность" и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.
К тому же суд обязал удовлетворить гражданский иск Сандугаш Аугалиевой о взыскании морального вреда.
- Взыскать с ГУ «Отдел экономики и финансов Акжаикского района» в пользу Аугалиевой Сандугаш 3 миллиона тенге морального вреда, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО.
Корреспонденты "МГ" связались с Бериком Давлетовым. Он заявил, что с решением суда не согласен и подал апелляцию. Однако комментировать ситуацию он отказался.
Сандугаш Аугалиева с решением суда согласна. Она отметила, что если она получит компенсацию морального вреда, то в любом случае потратит их на реабилитацию сына.
- Нам еще предстоит проводить процедуры и серьезную двухэтапную операцию на голову, которая стоит более 400 тысяч рублей (более 2 миллионов тенге). После удара током у него остались очень большие шрамы, и на голове нет волос. Я не хочу, чтобы мой сын комплексовал из-за этого, и мы будем делать операцию по восстановлению волосистой части, - рассказала мама Назара. - Ребенок до сих пор находится под наблюдением врачей. Ему нужно смягчить кожу, где образовались рубцы. Впереди долгий путь реабилитации.
Стоит отметить, что Назар после удара током провел в реанимации
10 дней. 3 октября 2019 года в редакцию "МГ" обратилась его мама с просьбой открыть сбор средств
, так как ее сыну было необходимо провести дорогостоящие операции по пересадке тканей на голове. После они отправились в Самарскую городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова, где мальчика прооперировали
. Уже 26 ноября 2019 года он вернулся домой. В июле 2020 года Сандугаш Аугалиева рассказала, что следствие затянулось
и она написала жалобу на имя министра внутренних дел РК.
