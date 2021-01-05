Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудниками департамента полиции Актюбинской области задержана жительница города, которая подозревается в том, что под предлогом оказания помощи в приобретении жилья обманула актюбинку на 500 000 тенге. В другом случае, по данным полицейских, местный житель под предлогом помощи в получении водительского удостоверения, ранее лишенного водительских прав, получил деньги в сумме 130 тысяч тенге. По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские региона призывают актюбинцев быть особо осторожными и не доверять незнакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенников. Необходимо перепроверять и проявлять бдительность, а также не передавать ценные вещи или деньги незнакомцам. Необходимо помнить, что перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.