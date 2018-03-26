10 тонн незаконной рыбной и мясной продукции изъяли пограничники Атырау

Груз пытался провезти гражданин Казахстана из Астрахани в Кызылорду, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива МГ Грузовик с большим количеством мясной и рыбной продукции был задержан в праздничные дни на пропускном пункте "Курмангазы" сотрудниками пограничной службы КНБ РК. Всего на борту грузового автотранспорта марки "Вольво" гражданин Казахстана вез продукты питания общим весом 20 тонн. Товар был закуплен в Астрахани и должен был быть доставлен в Кызылорду. - В ходе досмотра в заднем отсеке грузового автотранспорта были обнаружены товары мясного и рыбного происхождения, ко