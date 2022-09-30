Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане насчитывается 487 граждан в возрасте 100 лет и более. Самому пожилому казахстанцу 121 год и проживает он в Туркестанской области. К слову, большая часть долгожителей сейчас находится именно в этом регионе. На втором месте - Алматы, там проживают 62 человека в возрасте 100 лет и старше. На третьем - Алматинская область - 55 долгожителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.