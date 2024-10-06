Вениамин Скаленко — фронтовик-десантник, солдат противотанковой обороны, который в этом месяце отметит вековой юбилей. Ветеран войны несмотря на возраст продолжает заботится о будущем страны и в день референдума проголосовал на дому.

Вениамин Пантелеевич родился в 1924 году в селе Бурлин Теректинского района. В годы великой отечественной войны воевал в составе 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии.

Один из старейших жителей области в канун своего 100-летия проголосовал на референдуме по строительству АЭС вместе с супругой. Урну для голосования ветерану доставили на дом.

Вениамин Пантелеевич членов участковой комиссии и наблюдателей, отметив, что сегодня казахстанцы пишут историю Казахстана.

- Наше поколение уходит в прошлое, будущее за молодежью. Но и мы стараемся не отставать от прогресса. Участие в референдуме — наш гражданский долг. Поэтому я считаю, что все уральцы, всех возрастов должны сегодня проголосовать, — поделился ветеран великой отечественной войны.

Супруга Ксения Федосеевна поддержала мужа, и также выразила надежду на позитивные изменения в будущем Казахстана.

Автор Дана Дюсекенова