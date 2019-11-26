100% школ ЗКО охвачены попечительскими советами

Попечительские советы больше участвуют в процессе согласования руководителей школ и распределении поступившей помощи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель департамента по контролю в сфере образования ЗКО Гульнара Сарсенгалиева, департаментом проводится мониторинг попечительских советов, который показал, что 100% школ области охвачены попечительскими советами. – На сегодня попечительские советы больше участвуют в процессе согласования руководителей школ и распределении поступившей помощи. Вместе с тем, у них имеются также пол

Как рассказала руководитель департамента по контролю в сфере образования ЗКО Гульнара Сарсенгалиева, департаментом проводится мониторинг попечительских советов, который показал, что 100% школ области охвачены попечительскими советами.

– На сегодня попечительские советы больше участвуют в процессе согласования руководителей школ и распределении поступившей помощи. Вместе с тем, у них имеются также полномочия по контролю за соблюдением прав обучающихся и воспитанников организации образования; выработка рекомендации по приоритетным направлениям развития организации образования, внесение предложения при формировании бюджета учебного заведения. Эти функции реализовываются не так активно. Особенностью 2019-2020 учебного года является переход на обновленное содержание образования 4,9,10 классов общеобразовательных школ. Отличительной особенностью обучения в 10 классе является предоставление возможности обучающимся выбирать учебные дисциплины необходимые для изучения и продолжения образования в будущей выбранной профессии, - рассказала Гульнара Сарсенгалиева. Стоит отметить, что предметы история Қазахстана и всемирная история ведутся только на языке обучения. – В 1-11 классах для изучения иностранного языка можно выбрать английский, немецкий и французский языки. Предметы физика, химия, биология, информатика ведутся на языке обучения. В зависимости от уровня подготовки обучающихся, педагогов и учебного заведения, с учетом мнений родителей, согласовав с отделом образования можно вести данные предметы на английском языке. Ментором учителя биологии, химии, физики, информатики может стать учитель, имеющий сертификат о прохождении курсов и владеющий языковым уровнем английского языка не ниже В2, - добавила руководитель департамента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.