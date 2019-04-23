23 апреля состоялось открытие выставки, которая продлится до 3 мая в центре культуры и искусства имени Кадыр Мырза Али. Вниманию зрителей будут представлены картины, фотографии и изделия прикладного искусства школьников Сырымского района. Организаторами выставки являются филиал ЗКО Союза художников РК совместно с центром культуры и искусства имени Кадыр Мырза Али. Как рассказала директор центра детского юношеского творчества Айнур Мухамбетжанова, они привезли работы разных направлений. - Сегодня мы привезли 105 работ, которые создали дети из разных округов Сырымского района. Это школьники, которые вместе со своими руководителями подготовили к этой выставки свои рисунки, прикладное искусство, работы с бисером, с гобеленам, фетром. У нас есть одна из самых ценных и трудоемких работ на наш взгляд - портрет Сырыма Датова от школьников из Кособинской детской школы. Потом очень сложная и красивая работа с бисером, это женское украшение в национальном стиле. Она сделана детьми из школы имени Кадыр Мырза Али, которая находится в поселке Жымпиты. Наш центр находится там же, и называется центр детского юношеского творчества. К нам на занятия приходят около 450 детей, а в целом по району творчеством занимаются около 900 школьников, - пояснила Айнур Мухамбетжанова. К слову, на выставке представлены работы примерно 50 учеников. Айнур Мухамбетжанова отметила, что любое мероприятие, которое проходит в районе, будь это республиканского, областного и районного масштаба, не обходится без выставки. - Вообще когда мы собираем работы именно на выставку в Уральск, дети более серьезно начинают относится к своему занятию. Им это становится интересно. Это своего рода стимул. Они вкладывают всего себя. Есть работы, когда дети сами создают картины, то есть не копируют из интернета, делая все с помощью своих рук и фантазии, - добавила Айнур Мухамбетжанова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.