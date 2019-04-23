Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении занятости ЗКО прошло совещание на тему об услуге предоставления индивидуальных помощников людям с ограниченными возможностями. Выяснилось, что управлением координации и социальных программ каждый квартал проводится встреча с исполнительными органами и представителями неправительственных организаций для улучшения качества оказываемых услуг лицам с ограниченными возможностями. – Агентство по делам госслужбы и территориальный департамент занимаются контролем качества оказания госуслуг и выявляют возможные коррупционные риски. На блог председателя нашего агентства поступило открытое письмо от члена республиканской СМГ, в котором он поднимает вопрос о стандарте госуслуг и оформления документов инвалидом для предоставления им индивидуальных помощников. В данный момент в ЗКО 1200 инвалидов получают услуги помощника. Основной проблемой является нехватка бюджетных средств. Данная услуга предоставляется инвалидам через НПО. Для оптимизации этого процесса предлагается предоставлять данную услугу напрямую без участия НПО, - заявил заместитель руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции ЗКО Аманкос Жубаныш. Стоит отметить, что за час работы с инвалидами индивидуальные помощники получают 298 тенге. – Это очень маленькая сумма. Кто будет нас сопровождать за такую плату? Закон сырой, - отметил председатель казахского общества слепых Мурат Кадырбеков. Услуги инвалидам оказывают 368 индивидуальных помощников и со 2 апреля 2019 года с них не удерживают подоходный налог. – Индивидуальный помощник, который сопровождает инвалида три часа в день получает заработную плату в размере 17090 тенге. По закону, с них удерживают 4250 тенге в счет обязательных пенсионных отчислений. Естественно они не довольны этим. Будет справедливо если удерживать 10% от фактических начислений, либо предоставить право делать это им самим. Этот вопрос нужно поднимать на республиканском уровне, - отметила директор спортивного клуба "Женис" для людей с нарушениями опорно-двигательного Айгуль Хасангалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.