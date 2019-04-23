Ход благоустройства исторических зданий Мукат Мукаев проверил 23 апреля. - Сегодня проверил ход благоустройства фасадов исторических объектов по проспекту Нурсултана Назарбаева. Наш город славится не только зелеными насаждениями, но и особыми историческими зданиями. Работы по восстановлению фасадов продлятся до конца мая, - рассказал градоначальник.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.