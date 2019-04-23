*Менеджер по продажам *Установщик мебели *Директор по продажам *Менеджер по набору персонала *Бригадир по мебели (обязательное условие - наличие личного автомобиля)• личностный рост; • возможность карьерного роста; • профессиональное обучение за счет фирмы.• высшее образование, • грамотная речь, • уверенный пользователь ПК. Работать в нашей компании – престижно и выгодно! Собеседования проводятся с 25.04.19 г. по 31.05.2019 г.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.