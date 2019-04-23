В связи с расширением сети мебельной студии «Дятьково» на постоянную работу требуются: *Менеджер по продажам *Установщик мебели *Директор по продажам *Менеджер по набору персонала *Бригадир по мебели (обязательное условие - наличие личного автомобиля) Мы предлагаем: • личностный рост; • возможность карьерного роста; • профессиональное обучение за счет фирмы. Требования: • высшее образование, • грамотная речь, • уверенный пользователь ПК. Работать в нашей компании – престижно и выгодно! Собеседования проводятся с 25.04.19 г. по 31.05.2019 г. Резюме высылать по адресу: [email protected] Все интересующие вас вопросы вы можете задать по тел: 8 777 392 6928 Мы находимся по адресу: мкр. Женис 3, ТРЦ «ASIA MALL» 1 этаж Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.