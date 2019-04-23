Фото предоставлено начальником управления полиции г. Уральск Как сообщил начальник управления полиции Мирлан Айкенов, от действия злоумышленников за сутки в Уральске пострадали уже три предпринимателя, а за неделю - девять. – Предположительно, эти мужчины приехали к нам из России. Двое мужчин в масках подходят к банкоматам "24 часа", наносят на свою 10-тысячную купюру липкую ленту, кладут ее в купюроприемник, после чего устройство затягивает купюру не полностью, однако терминал считывает ее. На экране они набирают свои номера телефонов, и деньги зачисляются им на баланс. После этого они вынимают купюру и уходят. Это новый вид мошенничества в нашем городе. За сутки к нам поступили уже три заявления, - сообщил Мирлан Айкенов. По словам полицейских, мужчины могут в любое время покинуть территорию города. – Если вы увидели подозрительных мужчин рядом с банкоматами "24 часа", просим немедленно звонить в полицию на номер "102", - заявил Мирлан Айкенов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.