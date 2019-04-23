Двое мужчин зачисляют деньги себе на номер телефона, обманывая терминалы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено начальником управления полиции г. Уральск Как сообщил начальник управления полиции Мирлан Айкенов, от действия злоумышленников за сутки в Уральске пострадали уже три предпринимателя, а за неделю - девять. – Предположительно, эти мужчины приехали к нам из России. Двое мужчин в масках подходят к банкоматам "24 часа", наносят на свою 10-тысячную купюру липкую ленту, кладут ее в купюроприемник, после чего устройство затягивает купюру не полностью, однако терминал считывает ее. На экране они набирают свои номера телефонов, и деньги зачисляются им на баланс. После этого они вынимают купюру и уходят. Это новый вид мошенничества в нашем городе. За сутки к нам поступили уже три заявления, - сообщил Мирлан Айкенов. По словам полицейских, мужчины могут в любое время покинуть территорию города. – Если вы увидели подозрительных мужчин рядом с банкоматами "24 часа", просим немедленно звонить в полицию на номер "102", - заявил Мирлан Айкенов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.