По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +20 градусов, ночью +5. В Атырау синоптики прогнозируют +18 градусов днем, ночью +8. В области ожидается дождь со снегом. 17 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до 8 тепла. Дождь и 17 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью здесь похолодает до +4.