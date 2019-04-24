Иллюстративное фото из архива "МГ" Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств в портфеле ЕНПФ за март увеличилась на 174,82 млрд тенге и составила 1,5 трлн тенге, сообщается в обзоре инвестиционной деятельности пенсионного фонда. В марте 346,92 млрд тенге из ЕНПФ вложили в краткосрочные ГЦБ США по номинальной стоимости с доходностью 2,46% годовых. Также произошло погашение ГЦБ иностранных государств на общую сумму 158,97 млрд тенге. Состоялась продажа части государственных ценных бумаг правительства Азербайджана на сумму 29,84 млрд тенге (78,90 млн долларов). Доля государственных ценных бумаг иностранных государств в портфеле за месяц выросла с 14% до 15,62% (в январе – 12,81%). В марте за счёт средств ЕНПФ были приобретены облигации казахстанских банков (АО "АТФБанк" и АО "Банк ЦентрКредит") на общую сумму 43,50 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 10,95% годовых. Произошло частичное погашение облигаций АО "Народный Банк Казахстана" на сумму 3,72 млрд тенге. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 112,61 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределённая на счета вкладчиков с начала 2019 года, составила 1,02%. На 1 апреля 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 11,46% при инфляции в 4,8%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.