Популярный шоумен Максим Галкин давно знаком с Владимиром Зеленским, который одержал победу на Украине. В своем Instagram он поздравил новоиспеченного президента.«Володя, наш давний знакомый, он человек честный и принципиальный, надеюсь, он наладит мирные отношения между двумя странами» https://www.instagram.com/p/BwjK7teASDW/?utm_source=ig_web_copy_link Напомним по итогам выборов на Украине победу одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовало 73,22%. Действующий президент П.Порошенко набрал почти в три раза меньше — 24,45% голосов.