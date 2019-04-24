В Уральске должникам за тепло не будут выдавать кредиты. Стр. 3 Вторым кандидатом в президенты выдвинута кандидатура Токаева. Стр. 2 К Родительскому дню на городское кладбище запустили автобусный маршрут. Стр. 2 Подростки поехали за тюльпанами и попали в ДТП. Стр. 3 90 км дорог планируют отремонтировать по новым технологиям. Стр. 9  Уральский полицейский нашел заблудившуюся 3-летнюю девочку. Стр. 9 5 простых рецептов Пасхального кулича. Стр. 25 Как и чем обрабатывать сад весной. Стр.  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.