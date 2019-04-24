И ещё один пасхальный рецепт к праздничному столу. Тесто получится сочным, нежным, со сливочным ароматом. Вишню, при желании, можно изменить на изюм или цукаты. Для выпечки нам будут нужны бумажные или разъемные формы. Состав: Вишня или что выбрали 130 г Мука 350 г Творог 250 г жирностью от 9% Сахар 150 г Яйцо 2 шт Молоко 60 мл Сухие дрожжи 1 ч.л. Коньяк 3 ст.л. Слив. масло 50 г - растопить 1/2 ч.л. соли 1 ч.л. ванилина Приготовление: Вишню смешать с коньяком и оставить на час при комнатной температуре. Можно оставить на ночь, только не забудьте накрыть. Перед тем, как добавить в тесто обсушите бумажным полотенцем. Опара: в теплое молоко добавить дрожжи, 1 ч.л. сахара и 30 г муки. Размешать, до однородности, накрыть полотенцем и ставим в тёплое место. Пока объем не увеличится в 2 раза. После этого смешать все ингредиенты. Хорошо размешать венчиком. Добавить в тесто вишню и вымешивать тесто, понемногу добавляя муки. Оно должно стать густым и липким. Также накрыть полотенцем и оставить в теплом месте, для подъема на пару часов. После этого разделяем на части и укладываем в форму для выпечки на 2/3 объема. Снова оставляем подойти минут на 40. Выпекаем 40-50 минут при 180 градусах. Готовность проверять зубочисткой. Также наши чудесные рецепты ароматного кулича, необычные способы красить яйца и закуски к праздничному столу читайте на нашем сайте.