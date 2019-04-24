4 мая пройдет забег на три дистанции - 5, 10 и 21 километр. Старт назначен на 10.00. - Приглашаем всех желающих принять участие в весеннем полумарафоне. Дорогие жители и гости области, не упускайте шанс активно и с пользой для здоровья проводить выходные дни! Ссылка для регистрации на странице @oralsporty в инстаграм, - обратились в отделе физической культуры и спорта г. Уральска. Выдача стартовых пакетов будет проходить с 29 апреля по 3 мая, по адресу: улица Аманжолова, 106. Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха, правый берег р.Чаган. yjOTgcwZr9s Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.