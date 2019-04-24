Иллюстративное фото из архива "МГ" В суде №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении четырех вымогателей. - Как установлено в суде, четверо местных граждан под угрозой расправы и уничтожения товара принудили продавцов ткани – граждан Узбекистана - платить им деньги. Кроме того, вымогали деньги у частных лиц, которые занимались незаконной торговлей медицинских препаров трамадол и тропикамид. В результате потерпевшим причинен материальный ущерб в значительной сумме, - отметили в пресс-службе облсуда. Приговором суда четверо подсудимых признаны виновными по разным частям ст. 194 УК РК "Вымогательство", им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.