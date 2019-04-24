Вы уже слышали о блюде - называется «овсяноблин». Часто оно мелькает в видеоблогах, которые посвящают правильному питанию. И давно полюбилось молодым людям, которые следят за своим питанием и здоровьем. В чем же его секрет и с чем это едят? Что же это? Овсяноблин  - это блин))) , чтобы его приготовить необходимо всего три составляющих: яйца, молоко и овсяные хлопья. Для одного блина: 1 яйцо, 2 ст.л. молока и 2 – 3 ст.л. с горкой хлопьев. Яйцо с молоком взбиваем вилкой, добавляем овсяные хлопья, хорошо перемешиваем. Выкладываем на разогретую, сковороду с антипригаркой. Сковороду ничем не смазываем. Обжариваем с одной стороны. Если блин легко снимается с помощью лопатки, пора выкладывать приготовленную начинку на одну половинку блина и накрывать ее второй половинкой. Начинки Ее можно делать по своему вкусу -  сладкую или соленую, например: Сыр - Натрите сыр на терке или порежьте на кусочки, распределите на почти готовый блин и сложите его. Подержите на огне, пока сыр не начнет плавиться. Икра, плавленый сырок, паштет, варенье, фрукты, растопленный шоколад В общем, кушайте с чем угодно, что есть в холодильнике, что больше всего любите, ко всему подходит. Почему он так популярен? Потому что: рецептура проста, составляющие всегда найдутся в холодильнике, много вариантов с начинками. Но самое главное – в пользе. Все знают, как полезно кушать каши по утрам. Но, мало кто любит. Овсяноблин отличная альтернатива. Тем более блюдо будет всегда разное, с учетом вариантов начинки. Берегите себя и своих близких. Также о пользе молока и весенние салатики читайте на нашем сайте