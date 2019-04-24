Об этом на брифинге сообщил заместитель акима города Шакир Кейкин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Он пожаловался, что из-за сильного дождя, который позже сменил снег, порывистого ветра создалась тяжёлая ситуация в городе – были обрывы на электролиниях, затопило подвалы, вода зашла во дворы частного сектора. Был создан оперативный штаб, работники всех коммунальных служб работали круглосуточно. Как заметил замакима города, в дни ливня было задействовано более 60 единиц вакуумной техники для откачки воды и 30 бригад электриков, которые в короткие сроки вернули все коммуникации в рабочее состояние. По городу было откачано 30 тысяч кубометров воды. Шакир Кейкин добавил, что все эти работники будут отмечены благодарственными письмами. Между тем, журналистов интересовало, почему накануне не пришло смс от ДЧС, которые по обыкновению рассылают предупредительные сообщения? На что замакима ответил, что не было информации о предстоящей непогоде. - Если бы была, мы бы могли продлить теплоснабжение на несколько дней. Всё же прошу прощения у горожан за такие неприятности. Но мы не можем повелевать природой, - пояснил Шакир Кейкин. Напомним, 17 апреля в Атырау сутки лил дождь, который затем перешел в снег. Утром 18 апреля из-за выпавшего снега в городе были отменены занятия в школах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА