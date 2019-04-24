Строительство трехэтажного 42-квартирного дома в поселке началось 15 апреля. Подрядная организация планирует завершить все работы уже в ноябре. Квартиры в новостройке будут выдаваться в порядке очередности работникам бюджетной сферы, а также государственным служащим. - В доме, который мы начали строить несколько дней назад будут одна, двух и трехкомнатные квартиры. Площадь у них будет от 40 кв. метров. Планируется, что часть квартир будет выдана очередникам и остальные будут проданы по госпрограмме 7-20-25, - рассказал подрядчик Алик Кубеев. Назым Кудабаева работает учителем математики в поселке Круглоозерное. Педагог вместе с семьей переехала в прошлом году из Бокейординского района. Своего дома сейчас у женщины нету и она вместе с мужем и тремя детьми снимает жилье. - Мы переехали из отдаленного района поближе к городу. Своего жилья здесь нету, поэтому мы снимаем дом, где помимо квартплаты оплачиваем еще и комуслуги. Надеюсь, что когда завершится строительство новой трехэтажки, мы сможем получить там квартиру, - говорит учитль математики СОШ п. Круглоозерное Назым Кудабаева. Главная особенность данного строительства в том, что на первом этаже здания будет располагаться детский сад. А уже на втором и третьем этажах будут квартиры. Кроме того, предприниматель также начал строительство еще одного детского сада в поселке на 160 мест. Всего на сегодняшний день в поселке Круглоозерное в очереди на получение места в дошкольные организации состоят порядка 200 детей. - Сейчас у нас ведется строительство дома и двух детских садов по программе ГЧП. В скором времени у нас в поселке будут выданы участки по ИЖС поэтому нам необходимо заранее подготовить места в дошкольные организации, чем мы сейчас и занимаемся, - пояснил аким п. Круглоозерное Кенесары Нуршинов. Необходимо отметить, что подобные дома, где на первых этажах будут располагаться семейные амбулатории и детские сады, также планируется строить и в городе. Один из таких домов будет построен в поселке Зачаганск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.