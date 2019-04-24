Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сотрудник батальона дорожно-патрульной полиции города Уральск на патрульной машине марки Shkoda Octavia, двигаясь по улице Курмангазы, проехал на запрещающий сигнал светофора. - После чего он допустил столкновение с автомашиной Lexus. В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится служебное расследование, - пояснили в ведомстве. Однако в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что пострадали два человека. Обоих госпитализировали в Областную многопрофильную больницу. Другие подробности выясняются. К слову, ДТП произошло в час ночи, однако утром полицейской машины не было, на месте остался лишь "Лексус" .Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.