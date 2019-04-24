ДТП произошло сегодня, 24 апреля, в 01.00 на перекрестке улиц Курмангазы и Досмухамедова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сотрудник батальона дорожно-патрульной полиции города Уральск на патрульной машине марки Shkoda Octavia, двигаясь  по улице Курмангазы, проехал на запрещающий сигнал светофора. - После чего он допустил столкновение с автомашиной Lexus. В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится служебное расследование, - пояснили в ведомстве. Однако в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что пострадали два человека. Обоих госпитализировали в Областную многопрофильную больницу. Другие подробности выясняются. К слову, ДТП произошло в час ночи, однако утром полицейской машины не было, на месте остался лишь "Лексус" . Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.